22 апреля 2021

В Telegram обсуждают смерть свердловского миллиардера. В его компании ответили

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация выставки
На предприятии Сергея Шмотьева информацию о его смерти опровергают Фото:

Анонимный Telegram-канал «Небожена» (126 тысяч подписчиков) сообщил о смерти свердловского миллиардера, гендиректора ООО «ФОРЭС» Сергея Шмотьева. Авторы канала утверждают, что это якобы произошло после того, как бизнесмен поставил британскую прививку от коронавируса AstraZeneca. В «ФОРЭСе» при этом заявили URA.RU, что со Шмотьевым все в порядке.

«В России первая смерть от AstraZeneca. В результате тромбоза, спровоцированного антиковидной прививкой AstraZeneca, скончался мой друг — екатеринбургский предприниматель, коллекционер и меценат Сережа Шмотьев», — говорится в посте, опубликованном вечером 23 апреля. «Эта информация не соответствует действительности», — заявили корреспонденту URA.RU в пресс-службе «ФОРЭСа».

В компании отметили, что 23 апреля Шмотьев провел в Екатеринбурге совещание, где подвел итоги первого квартала 2021 года и утвердил проекты с более длинным сроком реализации. «По поручению гендиректора „ФОРЭС“, в 2021 году продолжатся инвестиционные проекты», — говорится в сообщении предприятия. В середине апреля Шмотьева избрали в президиум совета Свердловского союза промышленников и предпринимателей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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