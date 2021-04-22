На предприятии Сергея Шмотьева информацию о его смерти опровергают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Анонимный Telegram-канал «Небожена» (126 тысяч подписчиков) сообщил о смерти свердловского миллиардера, гендиректора ООО «ФОРЭС» Сергея Шмотьева. Авторы канала утверждают, что это якобы произошло после того, как бизнесмен поставил британскую прививку от коронавируса AstraZeneca. В «ФОРЭСе» при этом заявили URA.RU, что со Шмотьевым все в порядке.

«В России первая смерть от AstraZeneca. В результате тромбоза, спровоцированного антиковидной прививкой AstraZeneca, скончался мой друг — екатеринбургский предприниматель, коллекционер и меценат Сережа Шмотьев», — говорится в посте, опубликованном вечером 23 апреля. «Эта информация не соответствует действительности», — заявили корреспонденту URA.RU в пресс-службе «ФОРЭСа».

В компании отметили, что 23 апреля Шмотьев провел в Екатеринбурге совещание, где подвел итоги первого квартала 2021 года и утвердил проекты с более длинным сроком реализации. «По поручению гендиректора „ФОРЭС“, в 2021 году продолжатся инвестиционные проекты», — говорится в сообщении предприятия. В середине апреля Шмотьева избрали в президиум совета Свердловского союза промышленников и предпринимателей.