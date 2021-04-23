Слава Марлоу и Даня Милохин попали в лонг-лист рейтинга Forbes

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Даня Милохин претендует на победу в номинации «Новые медиа» в рейтинге Forbes Фото:

Музыкант Слава Марлоу (Вячеслав Марлов) и тиктокер Даня Милохин вошли в лонг-лист рейтинга журнала Forbes «З0 до 30». Участниками рейтинга становятся люди, которые до 30 лет добились признания в профессиональном сообществе.

«Наши герои — те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне», — пишет Forbes. В лонг-листе журнала молодые представители бизнеса, спорта, науки, искусства и других направлений. В номинацию «Новые медиа» попал тиктокер Даня Милохин. Слава Марлоу оказался в категории «Музыка», где он будет соперничать с певицей из Екатеринбурга Клавой Кокой, Niletto (Даниил Прытков), Дорой (Дарья Шиханова), Хаски (Дмитрий Кузнецов) и другими.

Ранее Даня Милохин также решил попробовать свои силы в музыке, выпустив свой первый музыкальный альбом под названием «Бум». Сет состоит из восьми треков и длится 15 минут. Фанаты высоко оценили его творчество.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...