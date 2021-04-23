Слава Марлоу и Даня Милохин попали в лонг-лист рейтинга Forbes

Музыкант Слава Марлоу (Вячеслав Марлов) и тиктокер Даня Милохин вошли в лонг-лист рейтинга журнала Forbes «З0 до 30». Участниками рейтинга становятся люди, которые до 30 лет добились признания в профессиональном сообществе.
«Наши герои — те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне», — пишет Forbes. В лонг-листе журнала молодые представители бизнеса, спорта, науки, искусства и других направлений. В номинацию «Новые медиа» попал тиктокер Даня Милохин. Слава Марлоу оказался в категории «Музыка», где он будет соперничать с певицей из Екатеринбурга Клавой Кокой, Niletto (Даниил Прытков), Дорой (Дарья Шиханова), Хаски (Дмитрий Кузнецов) и другими.
Ранее Даня Милохин также решил попробовать свои силы в музыке, выпустив свой первый музыкальный альбом под названием «Бум». Сет состоит из восьми треков и длится 15 минут. Фанаты высоко оценили его творчество.
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