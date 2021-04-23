23 апреля 2021

В Кремле объяснили, как рассчитают зарплату в майские выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин подписал указ о выходных днях с 1 по 10 мая Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о выходных днях с 1 по 10 мая включительно. Документ предусматривает сохранение за работниками заработной платы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Установить с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в сообщении. При этом органы власти и другие организации должны самостоятельно определить количество работников, которые будут отвечать за функционирование этих структур в данный период.

С 1 по 10 мая в России будут выходными днями. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер поддержал идею главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая предложила эту меру в качестве предупреждения новой волны коронавируса в стране. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что россиянам надо будет вернуться на работу 11 мая. Однако пользователи соцсетей разделились на два лагеря из-за этой новости. Если одни радуются длинным выходным, то другие нашли свои минусы в этой идее.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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