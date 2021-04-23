В соцсетях шокированы введением длинных выходных в мае. «Это полный джекпот»

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Жизнь вечернего города. Екатеринбург, прогулка, велосипедисты, выходной, горожане, отдых, прохожие
Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая, объявил президент РФ Владимир Путин Фото:

В России дни с 1 по 10 мая будут выходными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Эта мера позволит снизить напряженность ситуации с коронавирусом в стране, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Пользователи соцсетей разделились на два лагеря из-за этой новости. Если одни радуются длинным выходным, то другие нашли свои минусы в этой идее. Соответствующие реакции россияне выложили в своих twitter-аккаунтах.

В соцсетях напомнили о недавних выплатах, которые анонсировал Владимир Путин
У некоторых был отпуск в длинные майские выходные
Другие предрекают проблемы российской экономике
Часть россиян все равно будут работать с 1 по 11 мая
Для трудоголиков это будет вторым трудным временем в году после новогодних каникул
Россиян не ждали выходных такой протяженностью

В разговоре с URA.RU профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров выразил мнение, что в России сейчас нет эпидемиологической необходимости вводить длинные выходные. А экс-министр экономики России Андрей Нечаев предупредил, что из-за длинных майских выходных часть россиян потеряет в зарплате.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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