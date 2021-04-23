В соцсетях шокированы введением длинных выходных в мае. «Это полный джекпот»

23 апреля 2021 в 22:47 Размер текста - 17 +

Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая, объявил президент РФ Владимир Путин Фото: Александр Мамаев © URA.RU В России дни с 1 по 10 мая будут выходными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Эта мера позволит снизить напряженность ситуации с коронавирусом в стране, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Пользователи соцсетей разделились на два лагеря из-за этой новости. Если одни радуются длинным выходным, то другие нашли свои минусы в этой идее. Соответствующие реакции россияне выложили в своих twitter-аккаунтах. В соцсетях напомнили о недавних выплатах, которые анонсировал Владимир Путин Скрин: Twitter У некоторых был отпуск в длинные майские выходные Скрин: Twitter Другие предрекают проблемы российской экономике Скрин: Twitter Часть россиян все равно будут работать с 1 по 11 мая Скрин: Twitter Для трудоголиков это будет вторым трудным временем в году после новогодних каникул Скрин: Twitter Россиян не ждали выходных такой протяженностью Скрин: Twitter В разговоре с URA.RU профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров выразил мнение, что в России сейчас нет эпидемиологической необходимости вводить длинные выходные. А экс-министр экономики России Андрей Нечаев предупредил, что из-за длинных майских выходных часть россиян потеряет в зарплате. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.