В России дни с 1 по 10 мая будут выходными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Эта мера позволит снизить напряженность ситуации с коронавирусом в стране, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Пользователи соцсетей разделились на два лагеря из-за этой новости. Если одни радуются длинным выходным, то другие нашли свои минусы в этой идее. Соответствующие реакции россияне выложили в своих twitter-аккаунтах.
В разговоре с URA.RU профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров выразил мнение, что в России сейчас нет эпидемиологической необходимости вводить длинные выходные. А экс-министр экономики России Андрей Нечаев предупредил, что из-за длинных майских выходных часть россиян потеряет в зарплате.
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