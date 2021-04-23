В Кремле уточнили, что длинные выходные в мае не для всех

Новые длинные майские выходные коснутся не всех российских чиновников, но большую часть из них. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Новые нерабочие дни в мае коснутся большей части чиновников, но не всех», — сказал Песков в интервью РИА «Новости». Он также уточнил, что майские выходные продлятся с 1 по 10 мая включительно, а 11 мая люди должны выйти на работу. Песков подчеркнул, что речи о новом локдауне из-за коронавируса не идет.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками нерабочими, пишет «Ридус». Глава правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич заявил, что решение сделать майские праздники нерабочими можно назвать логичным и правильным, сообщает RT.
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