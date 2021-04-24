Зюганов предложил изменить пенсионный возраст в России

Зюганов выступил на 18-м съезде КПРФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал отменить российскую пенсионную форму. Во время 18-го съезда партии, 24 апреля, политик заявил, что возраст выхода на пенсию должен быть возвращен к предыдущим значениям.

«Пенсионный возраст необходимо вернуть на прежний уровень: 55 лет для женщин и 60 лет — для мужчин. Обновленная Конституция обязана гарантировать каждому бесплатные образование и медицинское обслуживание. Плата за услуги ЖКХ не может составлять более 10% дохода семьи», — приводятся слова Зюганова на его официальной странице в Twitter.

Пенсионная реформа в России стартовала в 2019 году. В ходе нее пенсионный возраст в стране постепенно повысится до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Переходный период завершится в 2028 году. Ранее в Госдуму был внесен законопроект об отмене реформы.