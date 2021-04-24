Россиянам упростят схему получения налогового вычета на недвижимость, участникам Великой Отечественной войны переведут к Дню Победы дополнительные выплаты, а пенсионеры смогут выйти на работу оффлайн. Нововведения в стране вступят в силу в мае.

Налоговый вычет по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам россияне с 21 мая смогут начать получать автоматически. Как сообщает «Российская газета», в ведомство не нужно будет направлять заполненную декларацию 3-НДФЛ и пакет подтверждающих документов. Всю информацию налоговые органы будут получать от банков, которые смогут подключиться к сервису. Предзаполенные заявления о возможности получения налогового вычета россиянам начнут приходить в личные кабинеты на сайте ФНС. Также с 3 до 1 месяца сократится срок проведения стандартной камеральной проверки, после чего деньги на счет должны поступить не в течение месяца, а до 15 дней.

Дополнительные выплаты по 10 000 рублей получат к Дню Победы участники Великой Отечественной войны. Пособие должно прийти вместе с пенсиями.

Граждане старше 65 лет могут смогут выйти на работу оффлайн. С 1 мая удаленный режим работы из-за коронавируса для этой категории граждан становится не обязательным, он носит рекомендательный характер. Решения должны принимать работодатели, исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

Автобусы, которые занимаются перевозкой организованных групп детей, будут оснащаться системой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Новые правила в стране вступят в силу с 31 мая. Системы будут отслеживать движение транспорта и передавать данные в Ространснадзор. Это должно помочь обеспечить безопасность детей в пути.

В стране может увеличиться стоимость сахара. 31 мая истекает срок действия соглашений о заморозке цен. Сахар до 1 июня не может стоить дороже 36 рублей (опт) и 46 рублей (розница).

Члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начнут самостоятельно решать, когда вводить маркировку на молочную продукцию и каков будет ее порядок. Изменения вступят в силу с 6 мая. Маркировка не нужна будет, как отмечает «Российская газета», для 20 литровых и более крупных товаров, которые пока не расфасованы в потребительскую упаковку, а также с весом менее 30 граммов, на детском питании для ребят до 3 лет, диетическом лечебном и диетическом профилактическом. Не нужно будет наносить данные о продукте (наименование, производитель, дата, время и место выпуска) на продукцию, упакованную в рознице непромышленным способом.