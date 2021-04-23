Вадим Шумков помог прибрать Бошняковский сквер в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вышел убирать листья на субботник вместе с волонтерами. Процесс уборки глава региона показал в своем Instagram.

«Сегодня здесь я и мои коллеги по правительству Курганской области проводят уборку сделанного в прошлом году Бошняковского сквера. Пришли здесь навести порядок и чистоту», — рассказал Шумков. Таким образом чиновники поддержали всероссийский субботник. Отмечается, что сквер был благоустроен совсем недавно.

Шумков рассказал, что это не единственный район, где сегодня идет уборка. Представители местного самоуправления также вышли на субботники у себя на местах. Губернатор считает, что это может стать постоянной традицией. Правительство планирует в дальнейшем заняться озеленением скверов и уборкой памятников, заключил Шумков.

Также власти Курганской области придумали, как заманить граждан на субботник. Они объявили конкурс, призом в котором станет экологичный и полезный подарок.