Жириновский намерен баллотироваться в президенты еще три раза

Жириновский собирается пытаться стать президентом, пока ему не исполнится 90 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский попытается стать президентом России еще трижды. Об этом журналистам рассказал сам Жириновский.

«Обязательно. Вот 24-й год, 30-й и 36-й. В 24-м мне будет 78 лет. Как Байден», — заявил Жириновский в ответ на вопрос радио «Комсомольская правда» о планах баллотироваться в президенты в будущем. На сегодняшний день политик выдвигал свою кандидатуру на пост главы государства уже шесть раз. Столько президентских выборов было за всю историю России.

Жириновский также заявил о планах стать чемпионом мира по количеству попыток занять президентское кресло. Еще никто в Европе не выдвигал свою кандидатуру девять раз. Лидер надеется на победу в 2024 году.

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