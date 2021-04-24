Страстная неделя пройдет с 26 апреля по 1 мая
Православные верующие отмечают 25 апреля Вербное воскресенье. Со следующего дня начинается Страстная неделя Великого поста. Она посвящена последним дням земной жизни Иисуса Христа.
- В Вербное воскресенье православные верующие должны осветить в храме веточки из семейства ивовых, после чего поставить их дома в воду. Считается, что растения очищают и защищают от напастей и невзгод. В Вербное воскресенье нельзя работать: убирать, готовить, шить, активно развлекаться. Желательно посвятить себя духовному очищению и подготовиться к Страстной седмице. В Лазареву субботу, 24 апреля, можно употреблять в пищу икру, в Вербное воскресенье — рыбу.
- В понедельник, 26 апреля, верующие вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, в храмах начинают варить масло (миро). Дома можно заниматься хозяйственными делами.
- Во-вторник, 27 апреля, христиане вспоминают о Страшном суде и воскресении мертвых. В этот день также можно заниматься любыми домашними работами.
- Среда, 28 апреля, является днем исповеди. Православным разрешается заниматься домашним хозяйством.
- Четверг, 29 апреля, — день Тайной вечери. В храмах читается одна из самых длинных служб в году. Домой православные должны принести зажженные свечи. В этот день нужно проводить генеральную уборку, печь пасхи и куличи, красить яйца.
- Пятница, 30 апреля, — самый строгий день Великого поста. Он связан с распятием Христа. Православным запрещается что-либо употреблять в пищу и работать по дому.
- Суббота, 1 мая, — христиане вспоминают погребение Христа. На вечерних службах проходит освещение пасх, куличей и покрашенных яиц. Также разрешается заниматься домашними делами.
Великий пост у православных христиан начался 15 марта. Продлится он до 1 мая. 2 мая верующие отмечают Пасху. Ранее, по данным
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