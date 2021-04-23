Снаряд представлял реальную опасность (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На стройплощадке нового микрорайона в Тюмени обнаружили боевой снаряд. Сообщение о подозрительном предмете поступило в дежурную часть управления Росгвардии по Тюменской области.

«На место выехали специалисты группы разминирования ОМОН территориального управления ведомства. Саперы провели обследование находки и идентифицировали ее как 82-мм минометную мину», — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области. Силовики отметили, что снаряд будет уничтожен на полигоне с соблюдением всех мер безопасности.

«Снаряд обнаружили на стройке компании ДСК, в районе микрорайона Ново-Патрушево, на пересечении улиц Монтажников и Трофимовой. Он оказался не муляжом, представлял реальную опасность», — рассказал URA.RU источник, близкий к силовым структурам.

Ранее в Тюмени силовикам пришлось эвакуировать пациентов и персонал психоневрологического диспансера. В правоохранительные органы поступило сообщение о взрывном устройстве, заложенном в здании на Червишевском тракте. На место выезжала группа разминирования.

Снаряд представлял реальную угрозу Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области