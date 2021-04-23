23 апреля 2021
22 апреля 2021

В Тюмени на стройке нашли боевой снаряд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный антитеррористический комитет. Тактико-специальное учение
Снаряд представлял реальную опасность (фото из архива) Фото:

На стройплощадке нового микрорайона в Тюмени обнаружили боевой снаряд. Сообщение о подозрительном предмете поступило в дежурную часть управления Росгвардии по Тюменской области.

«На место выехали специалисты группы разминирования ОМОН территориального управления ведомства. Саперы провели обследование находки и идентифицировали ее как 82-мм минометную мину», — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области. Силовики отметили, что снаряд будет уничтожен на полигоне с соблюдением всех мер безопасности.

«Снаряд обнаружили на стройке компании ДСК, в районе микрорайона Ново-Патрушево, на пересечении улиц Монтажников и Трофимовой. Он оказался не муляжом, представлял реальную опасность», — рассказал URA.RU источник, близкий к силовым структурам.

Ранее в Тюмени силовикам пришлось эвакуировать пациентов и персонал психоневрологического диспансера. В правоохранительные органы поступило сообщение о взрывном устройстве, заложенном в здании на Червишевском тракте. На место выезжала группа разминирования.

Снаряд представлял реальную угрозу
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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