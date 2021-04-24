Минздрав РФ признает зависимость от компьютерных игр болезнью

В 2025 году зависимость от компьютерных игр будет признана в России заболеванием. Об этом журналистам рассказали в Минздраве РФ.
До 2025 года отечественная медицина должна будет перейти на новую редакцию Международной классификации болезней (МКБ-11) в которой игровое расстройство (зависимость от видеоигр) трактуется, как аддикция (зависимость). «В новую МКБ также вошли главы по народной (традиционной) медицине, а, например, в раздел аддиктивных расстройств было добавлено игровое расстройство», — пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что в Полевском (Свердловская область) 17-летний подросток зарубил родного отца. Причиной убийства стало то, что отец пару лет назад забрал у парня ноутбук, чтобы отвлечь отпрыска от игромании.
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