24 апреля 2021

Минздрав РФ признает зависимость от компьютерных игр болезнью

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Соревнования посвященные восьмилетию компьютерной игры World of Tanks. Челябинск, компьютерная игра, геймер, ворлд оф тэнкс
Игровое расстройство признают заболеванием в России. Фото:

В 2025 году зависимость от компьютерных игр будет признана в России заболеванием. Об этом журналистам рассказали в Минздраве РФ.

До 2025 года отечественная медицина должна будет перейти на новую редакцию Международной классификации болезней (МКБ-11) в которой игровое расстройство (зависимость от видеоигр) трактуется, как аддикция (зависимость). «В новую МКБ также вошли главы по народной (традиционной) медицине, а, например, в раздел аддиктивных расстройств было добавлено игровое расстройство», — пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что в Полевском (Свердловская область) 17-летний подросток зарубил родного отца. Причиной убийства стало то, что отец пару лет назад забрал у парня ноутбук, чтобы отвлечь отпрыска от игромании.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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