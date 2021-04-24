Греция изменила условия въезда для россиян

Число аэропортов Греции, в которые разрешен въезд российский туристов, увеличено с трех до девяти. Об этом сообщает правительство страны в официальном вестнике.
К аэропортам Афин, Салоников и Ираклиона добавились аэропорты Ханья на Крите, Керкира, Родос, Кос, Миконос и Санторини. Также продлено ограничение на въезд четырех тысяч россиян в неделю. Новое постановление будет действовать с 06:00 26 апреля до 06:00 3 мая.
Россияне за день до прибытия в Грецию должны заполнить электронную форму Passenger Locator Form, указав свои контактные данные. Также туристам необходимо предоставить тест на коронавирус, сделанный не более 72 часов назад.
Ранее сообщалось, что Греция отменила обязательный двухнедельный карантин для приезжающих россиян. Однако гости должны предоставить информацию о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или доказательство того, что они им уже переболели. 14 мая правительство страны планирует полностью открыть страну для туристов.
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