16 апреля 2021

Греция назвала новые условия въезда в страну для россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Санторини. Греция, флаг греции
Греция максимально откроется для туристов с 14 мая Фото:

Россиянам больше не придется соблюдать двухнедельный карантин при поездке в Грецию с 19 апреля. А с 14 мая страна полностью откроется для туристов, сообщил местный министр туризма Харис Теохарис.

«Гости должны предоставить информацию о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или доказательство того, что они им уже переболели», — приводит РИА «Новости» объяснение Теохариса новых условий въезда в Грецию. Страна признает российскую вакцину «Спутник V», поэтому у привитых проблем не возникнет, подчеркнул он. Перемещение по всей стране будет открыто 14 мая, с этого момента туристы смогут свободно путешествовать внутри Греции, отмечает телеканал 360.

Однако приезжающим все-таки оставят некоторые ограничения для контроля эпидемиологической ситуации. Так, выборочно туристов будут повторно тестировать на COVID при прилете в Грецию. Тех, у кого будут появляться симптомы коронавируса или тест окажется положительным, изолируют в гостиницах.

Теохарис отметил, что правила походов в общественные места одинаковы как для местных жителей, так и для туристов. Кроме того, персонал местных отелей прививают. В Греции сохраняется масочный режим, маску можно не носить только на пляжах. Страна планирует сделать туризм безопасным для всех, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Ранее Ассоциация туроператоров России назвала страны, которые будут доступны вместо закрывшейся на карантин Турции. Самой доступной из них станет Египет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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