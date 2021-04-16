Греция назвала новые условия въезда в страну для россиян

Россиянам больше не придется соблюдать двухнедельный карантин при поездке в Грецию с 19 апреля. А с 14 мая страна полностью откроется для туристов, сообщил местный министр туризма Харис Теохарис.
«Гости должны предоставить информацию о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или доказательство того, что они им уже переболели», — приводит РИА «Новости» объяснение Теохариса новых условий въезда в Грецию. Страна признает российскую вакцину «Спутник V», поэтому у привитых проблем не возникнет, подчеркнул он. Перемещение по всей стране будет открыто 14 мая, с этого момента туристы смогут свободно путешествовать внутри Греции, отмечает телеканал 360.
Однако приезжающим все-таки оставят некоторые ограничения для контроля эпидемиологической ситуации. Так, выборочно туристов будут повторно тестировать на COVID при прилете в Грецию. Тех, у кого будут появляться симптомы коронавируса или тест окажется положительным, изолируют в гостиницах.
Теохарис отметил, что правила походов в общественные места одинаковы как для местных жителей, так и для туристов. Кроме того, персонал местных отелей прививают. В Греции сохраняется масочный режим, маску можно не носить только на пляжах. Страна планирует сделать туризм безопасным для всех, отмечает «
Ранее Ассоциация туроператоров России назвала страны, которые будут доступны вместо закрывшейся на карантин Турции. Самой доступной из них станет Египет.
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