Мясников назвал полный отказ от алкоголя опасным для здоровья

Полный отказ от алкогольных напитков может стать одним из факторов развития инфаркта. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
«А знаете, что еще официально входит в факторы риска для инфаркта? <…> Отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя», — цитирует его РИА «Новости». Под малыми дозами врач подразумевает эквиваленты 19 грамм этилового спирта (300 грамм пива, 150 грамм вина или 40 грамм крепких напитков).
К другим факторам риска развития инфаркта относятся: наследственность, курение, нарушение уровня холестерина и другие. К примеру, мужчины становятся более подвержены инфарктам после 45 лет, а женщины — после 50 лет.
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