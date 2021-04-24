24 апреля 2021

Мясников назвал полный отказ от алкоголя опасным для здоровья

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Дзержинского. Тюмень, вино, алкоголь, спиртное
Прием малых доз алкоголя уменьшает риск инфаркта, заявил врач. Фото:

Полный отказ от алкогольных напитков может стать одним из факторов развития инфаркта. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«А знаете, что еще официально входит в факторы риска для инфаркта? <…> Отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя», — цитирует его РИА «Новости». Под малыми дозами врач подразумевает эквиваленты 19 грамм этилового спирта (300 грамм пива, 150 грамм вина или 40 грамм крепких напитков).

К другим факторам риска развития инфаркта относятся: наследственность, курение, нарушение уровня холестерина и другие. К примеру, мужчины становятся более подвержены инфарктам после 45 лет, а женщины — после 50 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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