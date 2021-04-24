24 апреля 2021

Политолог назвал города Украины, которые должна забрать Россия

© Служба новостей «URA.RU»
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Краматорск. Бомбоубежище. Ополченец. Украина, автоматчик, солдаты, ополченец
Сергей Марков считает, что часть украинских городов перейдет под контроль РФ, если Москва поспособствует этому Фото:
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Война на Украине

Россия должна включить в свой состав украинские города Харьков, Одессу, Николаев и Запорожье, потому что в этом заинтересовано население данных территорий. Об этом рассказал политолог Сергей Марков, общавшийся с жителями соответствующих городов Украины.

Как пишет сайт argumenti.ru со ссылкой на слова Маркова, в случае проведения референдума за присоединение к России выскажется большинство жителей Харькова, Одессы, Николаева и Запорожья. Кроме этого, под контроль РФ добровольно могут перейти города, расположенные на территории ДНР и ЛНР, добавил политолог.

Марков считает, что представители оппозиции на Украине должны способствовать тому, чтобы в этих городах прошел референдум за присоединение к России. Аналитик отметил, что проводил опрос среди жителей соответствующих украинских городов.

Ранее писатель, политик, бывший участник войны в Донбассе Захар Прилепин рассказал, что власти РФ должны устроить госпереворот на Украине. После этого, отметил писатель, часть территорий страны перейдет под контроль России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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