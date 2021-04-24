Политолог назвал города Украины, которые должна забрать Россия

Россия должна включить в свой состав украинские города Харьков, Одессу, Николаев и Запорожье, потому что в этом заинтересовано население данных территорий. Об этом рассказал политолог Сергей Марков, общавшийся с жителями соответствующих городов Украины.
Как пишет сайт argumenti.ru со ссылкой на слова Маркова, в случае проведения референдума за присоединение к России выскажется большинство жителей Харькова, Одессы, Николаева и Запорожья. Кроме этого, под контроль РФ добровольно могут перейти города, расположенные на территории ДНР и ЛНР, добавил политолог.
Марков считает, что представители оппозиции на Украине должны способствовать тому, чтобы в этих городах прошел референдум за присоединение к России. Аналитик отметил, что проводил опрос среди жителей соответствующих украинских городов.
Ранее писатель, политик, бывший участник войны в Донбассе Захар Прилепин рассказал, что власти РФ должны устроить госпереворот на Украине. После этого, отметил писатель, часть территорий страны перейдет под контроль России.
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