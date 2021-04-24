В пожаре под Екатеринбургом погиб ребенок, еще двое пострадали

В Сысерти произошло возгорание в одной из квартир Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сысерти утром 25 апреля произошел пожар в одной из квартир на ул. Розы Люксембург. Один ребенок (2016 года рождения) погиб, двое (2018 года) были госпитализированы. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Дети госпитализированы в педиатрическое отделение Сысертской центральной районной больницы. Минздрав контролирует ход лечения. Администрации муниципалитета поручено оперативно решить все организационные вопросы, в том числе обеспечения временным жильем погорельцев», — подчеркнули в департаменте. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Пожароопасный сезон в стране начался в начале апреля. В связи с чем в регионах начали вводить режим повышенной готовности. 23 апреля — в Тюменской области, 24-го — в Челябинской.