24 апреля 2021
23 апреля 2021

В пожаре под Екатеринбургом погиб ребенок, еще двое пострадали

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на улице Рассветная, 7. Екатеринбург, многоэтажка, жилой дом, последствия пожара, многоквартирный дом
В Сысерти произошло возгорание в одной из квартир Фото:

В Сысерти утром 25 апреля произошел пожар в одной из квартир на ул. Розы Люксембург. Один ребенок (2016 года рождения) погиб, двое (2018 года) были госпитализированы. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Дети госпитализированы в педиатрическое отделение Сысертской центральной районной больницы. Минздрав контролирует ход лечения. Администрации муниципалитета поручено оперативно решить все организационные вопросы, в том числе обеспечения временным жильем погорельцев», — подчеркнули в департаменте. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Пожароопасный сезон в стране начался в начале апреля. В связи с чем в регионах начали вводить режим повышенной готовности. 23 апреля — в Тюменской области, 24-го — в Челябинской.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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