В Челябинской области введен особый режим

В Челябинской области с 24 апреля введен особый противопожарный режим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Особый противопожарный режим введен с 24 апреля в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора.

«Внимание! С 24 апреля в Челябинской области введен особый противопожарный режим. На территории Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского муниципальных районов, Верхнеуральского, Златоустовского и Усть-Катавского городских округов особый противопожарный режим начнет действовать с 1 мая», — отметили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Особый противопожарный режим введен в регионе, чтобы снизить риск возгораний. Жителям необходимо в это время ограничить посещение лесов, не разводить костры, не сжигать сухую траву, отходы, горючие материалы, в том числе в населенных пунктах и прилегающих территориях, в границах полос отвода и охранных зон железных и автомобильных дорог. Устраивать пикники не рекомендуется в районах памятников природы, в диких местах, в том числе на территории курортных озер: Увильды, Тургояк, Аракуль, а также в Челябинском и Каштанском борах.

Ранее, с 23 апреля, режим повышенной готовности был введен в Тюменской области. По данным радио Sputnik, пожароопасный сезон в России начался в начале апреля. Напряженная ситуация наблюдалась в Забайкальском, Хабаровском крае, леса горят в Амурской области, в Еврейской автономной, Волгоградской, Калининградской, Смоленской, а также в Астрахани.