Пашинян подал в отставку

Никол Пашинян сложил полномочия 25 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уходит в отставку. Об этом заявил сам политик.

«Я сегодня ухожу в отставку для проведения досрочных парламентских выборов 20 июня», — рассказал Пашинян во время прямого эфира в социальной сети Facebook. Он подчеркнул, что до их проведения будет исполнять обязанности премьера. На предстоящих выборах он вновь будет баллотироваться на эту должность. Политик выдвинется от партии «Гражданский договор».

Пашинян сможет сделать это только после роспуска правительства. Политик подчеркнул, что его действия находятся в рамках законов страны.

Ранее руководитель парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц сообщила, что Пашинян сложит полномочия. Это связано с тем, что Генштаб ВС страны потребовал отставки политика. Однако около 30% населения готовы вновь проголосовать за него на выборах.