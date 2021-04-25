Украина перебросила к Донбассу наступательную технику

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Учения уральской танковой дивизии Центрального военного округа. Челябинская область, Чебаркуль, армия, танки, военный полигон, военные учения
В пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили об обнаружении десятков украинских танков Фото:
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Война на Украине

В подконтрольном Украине поселке Подлесное замечено более 40 танков и несколько боевых машин. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«Зафиксировано прибытие сорока трех танков в населенный пункт Подлесное», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства. К линии соприкосновения также были переброшены три боевые машины и два БТРа.

Кроме этого, разведчики ЛНР обнаружили зенитно-ракетные комплексы «Оса». В пресс-службе отметили, что Народная милиция наблюдает за действиями Украины и готовит личный состав к началу боевых действий.

Ранее участник военных действий в Донбассе со стороны Украины, волонтер, журналист Мирослав Гай рассказал, что Украина готовится к началу войны с Россией. При этом ВСУ попытается уничтожить авиацию РФ в случае начала противостояния.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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