Украина перебросила к Донбассу наступательную технику

В пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили об обнаружении десятков украинских танков Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В подконтрольном Украине поселке Подлесное замечено более 40 танков и несколько боевых машин. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«Зафиксировано прибытие сорока трех танков в населенный пункт Подлесное», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства. К линии соприкосновения также были переброшены три боевые машины и два БТРа.

Кроме этого, разведчики ЛНР обнаружили зенитно-ракетные комплексы «Оса». В пресс-службе отметили, что Народная милиция наблюдает за действиями Украины и готовит личный состав к началу боевых действий.

Ранее участник военных действий в Донбассе со стороны Украины, волонтер, журналист Мирослав Гай рассказал, что Украина готовится к началу войны с Россией. При этом ВСУ попытается уничтожить авиацию РФ в случае начала противостояния.