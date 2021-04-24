24 апреля 2021

Военный ВСУ раскрыл, как лишить РФ преимущества в Донбассе

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Учения по горной подготовке на базе тренировочного комплекса «Ергаки». Красноярский край, хребет Ергаки в Западных Саянах, боец, оружие, военный, огнестрельное оружие, военные учения, спецназ, тренировочный комплекс ергаки, горная подготовка
Мирослав Гай считает, что Россия лишится преимущества в Донбассе, если будет вести войну только с помощью пехоты Фото:
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Война на Украине

В случае военной агрессии России Украина уничтожит авиацию РФ, тем самым лишив ее преимущества. Об этом заявил участник военных действий в Донбассе со стороны Украины, волонтер, журналист Мирослав Гай.

«Если Россия решится использовать авиацию для расширения своей агрессии, то эта авиация будет сбита украинскими ПВО», — цитирует «Обозреватель» Гая. Он отметил, что, лишившись авиации, войска РФ потеряют военное преимущество в Донбассе.

Гай подчеркнул, что в случае вторжения России на Украину Киев поддержат иностранные партнеры, которые помогут «перекрыть небо». В таком случае ВСУ будут воевать только против пехоты РФ, добавил Гай. Он выразил уверенность, что российская техника готова к вторжению на Украину.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что передвижения войск России по территории государства не угрожают другим странам. После этого Москва обвинила Украину в стягивании войск к Донбассу, передает Life. По словам представителя МИД Марии Захаровой, это свидетельствует об агрессивной риторике Киева, сообщает агентство Nation News. Россия же после проверки боевой готовности начала отводить войска от западных границ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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