Части россиян заплатят за вакцинацию от коронавируса

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, ампула, спутник, вакцина, вакцинация, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак, гам ковид вак
Сергей Собянин рассказал, что некоторые россияне смогут получить сертификат в 1000 рублей за прохождение вакцинации Фото:
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Коронавирус COVID-19

Москвичи старше 60 лет смогут получить подарочную карту на 1000 рублей, если сделают первую прививку от коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«27 апреля жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 рублей», — говорится на сайте Собянина. Он подчеркнул, что вместо денег участники вакцинации смогут получить промокод на ту же сумму.

Деньги можно будет потратить в некоторых аптеках и кафе Москвы. Подарочную карту смогут получить и те москвичи старше 60 лет, кто прошел вакцинацию до 27 апреля. Для этого им необходимо связаться с организаторами акции. Карты будут выдаваться в городских поликлиниках.

Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса. Он отметил, что заболевание может повлечь за собой непредсказуемые последствия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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