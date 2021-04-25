Части россиян заплатят за вакцинацию от коронавируса

Сергей Собянин рассказал, что некоторые россияне смогут получить сертификат в 1000 рублей за прохождение вакцинации Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Москвичи старше 60 лет смогут получить подарочную карту на 1000 рублей, если сделают первую прививку от коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«27 апреля жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 рублей», — говорится на сайте Собянина. Он подчеркнул, что вместо денег участники вакцинации смогут получить промокод на ту же сумму.

Деньги можно будет потратить в некоторых аптеках и кафе Москвы. Подарочную карту смогут получить и те москвичи старше 60 лет, кто прошел вакцинацию до 27 апреля. Для этого им необходимо связаться с организаторами акции. Карты будут выдаваться в городских поликлиниках.

Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса. Он отметил, что заболевание может повлечь за собой непредсказуемые последствия.