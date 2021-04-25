Патриарх Кирилл заявил, что его просили возглавить оппозицию РФ

Патриарх Кирилл рассказал о предложении, поступившем к нему в 1990-х Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Российские депутаты предлагали патриарху московскому и всея Руси Кириллу стать лидером оппозиции в начале 1990-х годов. Об этом священнослужитель рассказал после литургии в московском храме Христа Спасителя.

«Пришла делегация депутатов с просьбой „возглавить борьбу с ненавистным режимом или с попытками ненавистного лидера“. Патриарх вспомнил, что ему сказали: вы должны пойти в Белый дом, взять власть и дать ее нам, депутатам», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на патриарха Кирилла. В то время священник был председателем Отдела внешних церковных связей РПЦ и отвечал, в числе прочего, за взаимодействие с политическими и общественными организациями.

Патриарху, по его словам, обещали всеобщую поддержку от депутатов. Патриарх Кирилл вспомнил, как его убеждали, что выступление в роли оппозиционного лидера приведет в лоно церкви больше россиян. Он заверил, что отказался от предложения, так как церковь, по его мнению, не должна становится элементом политической борьбы и разделять общество.

Ранее патриарх Кирилл говорил о последствиях 1990-х годов для россиян. По мнению священника, народ России разочаровался в идеях либерализма.