Патриарх Кирилл заявил, что его просили возглавить оппозицию РФ

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
Патриарх Кирилл рассказал о предложении, поступившем к нему в 1990-х Фото:

Российские депутаты предлагали патриарху московскому и всея Руси Кириллу стать лидером оппозиции в начале 1990-х годов. Об этом священнослужитель рассказал после литургии в московском храме Христа Спасителя.

«Пришла делегация депутатов с просьбой „возглавить борьбу с ненавистным режимом или с попытками ненавистного лидера“. Патриарх вспомнил, что ему сказали: вы должны пойти в Белый дом, взять власть и дать ее нам, депутатам», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на патриарха Кирилла. В то время священник был председателем Отдела внешних церковных связей РПЦ и отвечал, в числе прочего, за взаимодействие с политическими и общественными организациями.

Патриарху, по его словам, обещали всеобщую поддержку от депутатов. Патриарх Кирилл вспомнил, как его убеждали, что выступление в роли оппозиционного лидера приведет в лоно церкви больше россиян. Он заверил, что отказался от предложения, так как церковь, по его мнению, не должна становится элементом политической борьбы и разделять общество.

Ранее патриарх Кирилл говорил о последствиях 1990-х годов для россиян. По мнению священника, народ России разочаровался в идеях либерализма.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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