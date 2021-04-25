Аналитики предрекли катастрофическое падение цен на нефть

К 2050 году цена нефти упадет до 10 долларов за баррель. Это случится, если страны достигнут целей Парижского соглашения по климату и перейдут на «зеленые» энергоносители, считают аналитики компании Wood Mackenzie.
«Уже к 2030 году цена Brent опустится до 37—42 долларов за баррель, а к 2050 году дойдет вообще до 10 долларов», — передают «Известия» данные аналитиков.
Специалисты считают, что спрос на нефть начнет падать уже с 2023 года и к середине века упадет на 70%. Однако Международное энергетическое агентство составило оптимистичный прогноз. Специалисты считают, что в ближайшем будущем нефть подорожает на 10%. Стоимость Brent может дойти до 74 долларов за баррель. Аналитики считают, что глобальный спрос достигнет 96,5 млн баррелей в сутки.
Ранее на стоимости нефти повлияло происшествие в Суэцком канале. Там судно Ever Given село на мель 24 марта, из-за чего 185 судов не могли пересечь канал. В результате цена за баррель нефти увеличилась почти на 6%, пишет агентство Nation News. Кроме того, нефть марки Brent начала дорожать после того, как страны ОПЕК+ приняли решение наращивать добычи сырья с мая.
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