Диетолог предупредил об опасности минеральной воды

Минеральная вода может нанести серьезный вред здоровью человека. Об этом заявил врач-диетолог Сергей Обложко.
«Есть такие минералки, которыми можно навредить здоровью. Это может быть вред кишечнику, послабление стула неожиданное или нарушение водно-электролитного состава», — цитирует эксперта радио Sputnik.
Он уточнил, что минеральная воду бывает разная. Лечебную, например, стоит пить исключительно по совету врача. Обложко также отметил, что для ежедневного употребления подходит столовые минеральные воды. Однако не нужно полностью переходить на нее с целью утоления жажды, подчеркнул врач.
Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников посоветовал ограничить потребление воды для пациентов с гипертонией. Кроме этого, он указал, что необходимо снизить суточную норму потребления соли до 2 грамм. Врач подчеркнул, что по современным нормам показатели давления 130 на 90 уже считаются гипертонией.
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