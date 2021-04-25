Создатель Angry Birds через суд добивается закрытия Wildberries

Компания Rovio Entertainment Corporation (создала игру Angry Birds) подала иск на маркетплейс Wildberries за нарушение интеллектуальных прав, потребовав выплатить 60 тысяч рублей. Если требование не будет выполнено, компания будет добиваться закрытия маркетплейса, сообщил гендиректор Semenov & Pevzner (представляет интересы истца) Роман Лукьянов.
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Это связано с тем, что убытки создателей игры из-за продажи нелицензированных товаров могут достигать до 30% выручки. Только из-за деятельности Wildberries компания может терять до 80 млн рублей в год, добавил Лукьянов.
Ранее Rovio Entertainment Corporation подала в суд на восемь российских предпринимателей, которых обвиняла в нарушении авторских прав. Они продавали одежду с изображением персонажей из Angry Birds.
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