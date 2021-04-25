25 апреля 2021

Создатель Angry Birds через суд добивается закрытия Wildberries

© Служба новостей «URA.RU»
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Создатели Angry Birds требуют от Wildberries денежной компенсации Фото:

Компания Rovio Entertainment Corporation (создала игру Angry Birds) подала иск на маркетплейс Wildberries за нарушение интеллектуальных прав, потребовав выплатить 60 тысяч рублей. Если требование не будет выполнено, компания будет добиваться закрытия маркетплейса, сообщил гендиректор Semenov & Pevzner (представляет интересы истца) Роман Лукьянов.

Как пишет «Коммерсант», иск Rovio Entertainment Corporation подан в Московский городской суд. Поводом для дела послужили изображения нелицензионных товаров с брендом Angry Birds, размещенные на сайте Wildberries. Лукьянов подчеркнул, что в случае неисполнения требований компании юристы будут требовать закрытия маркетплейса.

Это связано с тем, что убытки создателей игры из-за продажи нелицензированных товаров могут достигать до 30% выручки. Только из-за деятельности Wildberries компания может терять до 80 млн рублей в год, добавил Лукьянов.

Ранее Rovio Entertainment Corporation подала в суд на восемь российских предпринимателей, которых обвиняла в нарушении авторских прав. Они продавали одежду с изображением персонажей из Angry Birds.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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