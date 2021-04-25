В Кургане поймали вандала, который ломал памятники

Мужчину задержали возле Рябковского кладбища (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя села Большое Чаусово (Курганская область) обвиняют в порче могильных памятников и краже кладбищенских ограждений. Информацию об этом 26 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Мужчина в ночь с 21 на 22 декабря 2020 года, на принадлежащем ему автомобиле ВАЗ приехал на Рябковское кладбище, демонтировал 12 металлических ограждений и погрузил их в свою машину», — рассказали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что обвиняемый также расшатал секции надмогильных ограждений, из-за чего памятник пришел в негодность.

Обвиняемого задержали сотрудники ГИБДД, когда тот ехал с выключенными фарами. В автомобиле полицейские нашли металлические секции. Ущерб от порчи имущества составил более 27 тыс. рублей.

Мужчину обвиняют в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину и повреждении мест захоронения. Материалы дела направили в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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