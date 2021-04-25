Свердловский мэр уйдет в отставку на фоне обвинений в коррупции

Виктор Лачимов готовится сложить полномочия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Тавды (Свердловская область) Виктор Лачимов в ближайшее время покинет свой пост. Градоначальник подаст в отставку по собственному желанию из-за проблем со здоровьем, рассказал он сам URA.RU. По словам Лачимова, его уход не связан с обвинениями в коррупции, которые в последнее время звучат в медиа.

«Вопрос о моей дальнейшей службе я принял давно. Сейчас нахожусь на больничном, мне предстоит еще ряд операций. Вполсилы работать не хочу, а в полную — не могу. Уже готовятся бумаги, должно быть решение городской думы», — рассказал Лачимов. Назвать точную дату отставки он отказался, заявив, что она произойдет «в ближайшее время». Слухи о передаче поста вице-мэру Валентину Миронову он не подтвердил и не опроверг: «Будет конкурс, кандидатов будет много».

Лачимов также рассказал, что его подозревают в сокрытии доходов от ООО «Тавда-Алко», которое он основал в 1999 году. В 2010 году после назначения главой города Лачимов передал руководство своим детям и больше не получал доходов от компании. Однако прокуратура якобы посчитала, что мэр продолжал получать средства, не указывая их в декларации, и попросила губернатора Евгения Куйвашева уволить Лачимова.

«Все 11 лет проверки деклараций проходили спокойно, в этом году возникли вопросы. Но претензии смешные: они путают меня и мою семью с их доходами и расходами. Органам поставлена задача бороться — они борются с нами, с мелочевкой. Думаю, губернатор разберется», — заключил Лачимов.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области не смогли оперативно прокомментировать URA.RU информацию о проверке в отношении Лачимова. Там взяли паузу на подготовку ответа.