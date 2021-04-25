Бизнес семьи Гартунга обвинили в ухудшении экологии Челябинска

На ЧКПЗ ответили на претензии природоохранной прокуратуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ЧКПЗ), который контролируется семьей депутата Госдумы Валерия Гартунга, привлечено к ответственности за нарушение природоохранного законодательства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. На предприятия ответили на эти претензии.

«Проверка показала, что на ПАО „ЧКПЗ“ контроль осуществляется не в полном объеме. Так, в периоды НМУ в 2020 году лабораторией завода не определены концентрации веществ по диоксиду и оксиду азота, а также оксиду углерода», — уточнили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве добавили, что на ЧКПЗ в 2020 году не проводили проверку четырех установок газоочистки, которые должны контролироваться дважды в год. На юридическое и должностное лица завода наложено административное наказание. На ЧКПЗ URA.RU заявили, что за весь 2020 год и прошедший период 2021 года не было зафиксировано превышения концентрации загрязняющих веществ ни в выбросах, ни в атмосферном воздухе.

«Измерение и вычисление концентрации веществ, перечисленных прокуратурой, не было возможным в связи с особенностями методики исчисления и настолько низким содержанием данных веществ в выбросах, что даже суммарный объём загрязняющих веществ был значительно ниже установленных норм и не мог быть зафиксирован аппаратурой», — заявили URA.RU в пресс-службе предприятия.

В пресс-службе добавили, что выявленные прокуратурой нарушения большей частью касаются оформления документов. «Они устранены, а главное — не свидетельствуют о нанесении предприятием какого-либо вреда окружающей среде», — заявили в пресс-службе.