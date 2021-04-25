На дороге в Советском районе появились новые трещины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На дороге между поселками Унъюган и Коммунистический (Советский район ХМАО), которую построили за 5 миллиардов рублей, появились новые трещины. Об этом рассказал житель ХМАО в соцсетях.

«Новый аварийный участок находится на 75 километре, всего в двух километрах от первого, около заповедника „Малая Сосьва“. Целая полоса движения покрыта огромной щелью вдоль полотна и поперек. Это реальная угроза жизни и здоровью граждан!» — пишет автор поста в паблике «Эхо ХМАО» в соцсети «ВКонтакте».

В адрес департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО был отправлен письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. При этом ранее директор депдорхоза ХМАО Константин Гребешок уже отвечал на запрос агентства. Он заверил, что дорога находится на гарантии и ремонт будет выполнен за счет подрядчика до 15 июня. Заняться ремонтом раньше не позволяли температурные нормы.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО развалился участок дороги, которая стоила 5 млрд рублей. Небольшие трещины на дороге появились еще в августе прошлого года.