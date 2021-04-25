25 апреля 2021
24 апреля 2021
23 апреля 2021

В ХМАО на дороге за 5 млрд рублей появились новые трещины. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разбитые дороги. Екатеринбург, тротуар, улица луганская, трещина на тротуаре
На дороге в Советском районе появились новые трещины Фото:

На дороге между поселками Унъюган и Коммунистический (Советский район ХМАО), которую построили за 5 миллиардов рублей, появились новые трещины. Об этом рассказал житель ХМАО в соцсетях.

«Новый аварийный участок находится на 75 километре, всего в двух километрах от первого, около заповедника „Малая Сосьва“. Целая полоса движения покрыта огромной щелью вдоль полотна и поперек. Это реальная угроза жизни и здоровью граждан!» — пишет автор поста в паблике «Эхо ХМАО» в соцсети «ВКонтакте».

В адрес департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО был отправлен письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. При этом ранее директор депдорхоза ХМАО Константин Гребешок уже отвечал на запрос агентства. Он заверил, что дорога находится на гарантии и ремонт будет выполнен за счет подрядчика до 15 июня. Заняться ремонтом раньше не позволяли температурные нормы.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО развалился участок дороги, которая стоила 5 млрд рублей. Небольшие трещины на дороге появились еще в августе прошлого года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...