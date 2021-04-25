Клиентам пермского банка-банкрота изменили сроки выплат

Срок расчета с кредиторами первой очереди продлен до конца сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Срок расчетов с кредиторами первой очереди обанкротившегося пермского «Экопромбанка» продлен до конца сентября. Об этом сообщается на сайте ГК «Агентство по страхованию вкладов», (АСВ) которое осуществляет функции конкурсного управляющего банком.

«Агентство сообщает о продлении по 22 сентября срока проведения расчетов с кредиторами первой очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов банка, в размере 15,44% суммы неудовлетворенных требований, проводимых с 7 августа 2017 года», — указано на сайте «АСВ». В марте Арбитражный суд Прикамья продлил на полгода срок конкурсного производства в отношении «Экопромбанка». Всего кредиторам первой очереди выплачено 837 миллионов 554 тысячи рублей, что составило 23,04% от установленного размера требований (3,6 млрд рублей).

Согласно информации конкурсного управляющего, в первую очередь удовлетворяются требования физлиц по договорам банковского вклада (счета) и по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни или здоровью. Сюда же включены требования ЦБ РФ и АСВ, перешедшие к ним в результате выплат вкладчикам сумм, гарантированных государством.

«Экопромбанк» признан банкротом в 2014 году, в отношении него введена процедура конкурсного производства. Бывший совладелец банка приговорен к реальному уголовному сроку за мошенничество, а его активы реализуются на торгах.