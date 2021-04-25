Аборигены ЯНАО страдают от безалаберности вахтовиков

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский прилетит в Сеяху с проверкой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На месторождениях в ЯНАО брошенные вахтовиками собаки нападают на домашних оленей. Об этом сообщают в социальных сетях кочевники.

«На месторождениях Ямала разводят собак, потом вахтовики уезжают и оставляют своих питомцев, которые становятся дикими и начинают убивать оленей кочевников. И эта ситуация не в первый раз», — написала в группе «ЧП Ямал» в социальной сети «ВКонтакте» местная жительница Надежда Ямальская. Женщина отметила, что оленеводы Ямальского района неоднократно обращались в вышестоящие органы, но ситуация не изменилась.

Узнать у Надежды Ямальской, о каких именно месторождениях и предприятиях идет речь, не удалось. Она не ответила на сообщения корреспондента URA.RU.

В администрации Ямальского района URA.RU сообщили, что знают о ситуации. «Сами кочевники с проблемой не обращались, но об этом нам известно. Кто-то на собак списывает, кто-то — на падеж из-за гололеда. Это надо изучать. Сейчас глава поселения [Станислав Вануйто] ездил в тундру, и такой проблемы там не было замечено», — прокомментировал представитель главы в Сеяхе Михаил Романов. Он также добавил, что в среду в село прилетает глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО массово гибнут олени из-за ледяной корки на земле, которую животные не могут пробить, чтобы добраться до корма. Эта аномалия произошла из-за нехарактерных для округа декабрьских дождей. Оленеводам пришлось выпустить оленей на вольный выпас по тундре, после чего возникли проблемы со сбором животных — кочевники столкнулись с нехваткой топлива для снегоходов.