Люди нашли множество недостатков в предложении вице-спикера Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пользователи соцсетей остро отреагировали на предложение вице-спикера Госдумы РФ Ирины Яровой ввести в школьную программу новый предмет «Моя Россия». Люди нашли множество аспектов, чтобы раскритиковать это предложение.

Ранее Яровая отреагировала на замечание президента РФ Владимира Путина о том, что школьники учат историю по учебникам, в которых содержится искаженная информация. По ее мнению, очень странно, что историю Великой Отечественной войны дети «изучают только в старших классах впервые», пишет « Царьград », поэтому им необходим новый предмет «Моя Россия». Также она предложила во всех школьных учебниках предусмотреть новый справочный раздел под названием «Наши имена», уточняет агентство Nation News.

«Зачем велосипед изобретать? Скажите Яровой, что есть предмет история, который просто необходимо качественно преподавать», — пишет пользователь @AndeRD11 в Twitter.

Странным для пользователей показалось то, что в начальной школе дети не смогут осилить такой материал Фото: Twitter

Фото: Twitter

Плюс уже есть предмет, на котором дети изучают историю в младших классах Фото: Twitter

А также есть другие предметы, от которых, предполагают пользователи, придется отказаться Фото: Twitter

Есть и другие предметы, которые можно было бы ввести Фото: Twitter

Название предмета тоже вызвало массу вопросов Фото: Twitter

Некоторые сочли, что «Моя Россия» — это Россия Яровой, а не всеобщая Фото: Twitter