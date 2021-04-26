Яровая придумала новый школьный предмет после недовольства Путина

Ирина Яровая предложила ввести в начальных классах предмет «Моя Россия» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-спикер Госдумы, член генерального совета партии «Единая Россия» Ирина Яровая предложила в начальных классах ввести предмет «Моя Россия». Об этом политик заявила в ходе заседания президиума Совета законодателей.

«Мы предлагаем в начальных школах ввести дисциплину „Моя Россия“. Мы все хорошо знаем, с какого класса начинается изучение истории, и, конечно, весьма странно выглядит ситуация, что историю Великой Отечественной войны у нас дети изучают только в старших классах впервые», — приводит слова Яровой РИА «Новости». По мнению вице-спикера, новый предмет поможет ученикам начальной школы получить знания о стране и родном регионе.

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин отметил, что школьники учат историю по учебникам, в которых содержится искаженная информация. Глава государства был удивлен, что в некоторых пособиях не упоминается даже Сталинградская битва. После чего, как отмечает «Национальная служба новостей», министр просвещения РФ Сергей Кравцов пообещал провести полный анализ всех школьных учебников истории.