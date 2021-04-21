Президент РФ Владимир Путин удивлен тем, что в некоторых школьных пособиях не упоминается Сталинградская битва. Об этом глава государства заявил в ходе послания Федеральному собранию.
«Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно. Все что угодно там написано. И о втором фронте. Только про Сталинградскую битву ничего не сказано» — заявил президент. В ходе выступления глава государства также предложил в ближайшие 3 года направить 24 млрд рублей на обновление домов культуры, библиотек, музеев в малых исторических городах.
Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию. URA.RU ведет текстовую трансляцию обращения главы государства.
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