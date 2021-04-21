Путин удивился содержанию учебников истории. «Про Сталинградскую битву ничего не сказано»

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир на экране
Президент России пообещал направить 24 млрд рублей на культуру Фото:

Президент РФ Владимир Путин удивлен тем, что в некоторых школьных пособиях не упоминается Сталинградская битва. Об этом глава государства заявил в ходе послания Федеральному собранию.

«Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно. Все что угодно там написано. И о втором фронте. Только про Сталинградскую битву ничего не сказано» — заявил президент. В ходе выступления глава государства также предложил в ближайшие 3 года направить 24 млрд рублей на обновление домов культуры, библиотек, музеев в малых исторических городах.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию. URA.RU ведет текстовую трансляцию обращения главы государства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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