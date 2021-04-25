25 апреля 2021
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Аборигены ЯНАО рискуют остаться без льгот

© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, чум, олени, север, оленеводы, тундра, арктика, кмнс, ямал
Харп лишили статуса места, где разрешена традиционно хозяйственная деятельность КМНС Фото:

Представители коренных малочисленных народов севера (КМНС) из-за присоединения Харпа к Лабытнанги рискуют потерять льготы. Закон об объединении уже приняли, но, как утверждает оппозиция ЯНАО, его не проработали до конца. Об этом URA.RU рассказала депутат регпарламента Елена Кукушкина.

«По 631 распоряжению правительства РФ определены семь муниципальных районов и один городской округ, где разрешена традиционно хозяйственная деятельность коренных малочисленных народов России. Лабытнанги в этот перечень не входит», — сообщила URA.RU Кукушкина.

Она отметила, что Приуральский район, к которому раньше относился Харп, был в этом федеральном перечне. В заксобрании ЯНАО подтвердили, что при присоединении поселка к Лабытнанги он действительно потеряет свой статус.

«Профильный департамент, отвечающий за соблюдение прав КМНС, инициирует внесение изменений в распоряжение на основании нашего закона», — передает пресс-служба ЗС ЯНАО слова мэра Лабытнанги Марины Тресковой. Также глава города заверила, что этот вопрос проработан и после принятия поправок все льготы сохранятся.

Ранее URA.RU сообщало о том, что ямальские депутаты одобрили объединение муниципалитетов. Также они приняли закон, отменяющий прямые выборы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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