Билли Айлиш показала отрывок из будущего клипа. «Новая эра»

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Билли Айлиш выложила отрывок клипа в Instagram Фото:

Певица Билли Айлиш показала фанатам отрывок из нового клипа. Фрагмент она выложила в Instagram.

«Счастливее, чем когда-либо», — подписала Айлиш 15-ти секундное видео. На кадрах она сидит в бежевом кресле с белыми волосами.

В комментариях фанаты певицы предположили, что подпись к видео может быть названием новой песни или альбома. «Новая эра», — написал один из комментаторов.

В середине марта Билли Айлиш полностью сменила прическу. Она избавилась от черных волос с зелеными корнями и стала блондинкой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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