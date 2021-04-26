Билли Айлиш выложила отрывок клипа в Instagram
Певица Билли Айлиш показала фанатам отрывок из нового клипа. Фрагмент она выложила в Instagram.
«Счастливее, чем когда-либо», — подписала Айлиш 15-ти секундное видео. На кадрах она сидит в бежевом кресле с белыми волосами.
В комментариях фанаты певицы предположили, что подпись к видео может быть названием новой песни или альбома. «Новая эра», — написал один из комментаторов.
В середине марта Билли Айлиш полностью сменила прическу. Она избавилась от черных волос с зелеными корнями и стала блондинкой.
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