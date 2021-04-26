Источник: в сентябре в Пермском крае проведут еще одни выборы

Источник: выборы в думу Большой Сосновы пройдут 19 сентября 2021 года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Выборы в думу Большесосновского муниципального округа Пермского края проведут 19 сентября в единый день голосования. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, пояснил, что после апрельского реформирования муниципалитета там должен быть сформирован новый представительный орган.

«Выборы в новую думу Большой Сосновы проведут 19 сентября. Это связано с тем, что возможная дата проведения выборов как раз попадает на единый день голосования», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что решение об объявлении выборов в сентябре примут в конце июня или начале июля.

В пресс-службе краевой избирательной комиссии сообщили URA.RU, что решение о назначении выборов принимает территориальная избирательная комиссия. «Выборы в думу Большесосновского округа должны пройти в течение полугода с момента вступления в законную силу закона об объединении», — уточнили там.

URA.RU рассказывало, что депутаты заксобрания Пермского края поддержали преобразование Большесосновского района в муниципальный округ на апрельском пленарном заседании. Также 19 сентября пройдут выборы в Госдуму, заксобрание края и гордуму Перми.