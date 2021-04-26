Британия ввела санкции против 14 россиян

В обновленный санкционный список Великобритании попали 14 россиян. Соответствующий документ опубликован сайте британского правительства.
В документ внесены чиновники, бизнесмены и владельцы банков. «В декабре 2007 года преступная группа была замешана в серьезной коррупции, незаконно присвоив сумму, эквивалентную 230 миллионам долларов, в российском государственном имуществе по сложной схеме, включающей мошеннические налоговые льготы», — указано в графе причины.
По этой причине в список попали все 14 россиян. Теперь им запрещены поездки в Великобританию, а их активы заморожены.
При этом ранее Британия наоборот ослабила «крымские санкции» против России. Теперь британским торговым судам разрешили платить за услуги российских портов и передавать транзитные платежи за проход через Керченский пролив.
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