26 апреля 2021

Экс-президент Украины призвал Зеленского не встречаться с Путиным

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Кравчук призвал Зеленского не ехать «на поклон» к Путину Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский не должен ехать в Москву для переговоров. Об этом заявил экс-глава Украины Леонид Кравчук.

«Это что, на поклон ехать к Путину? Тот, кто предлагал, наверное, не очень соображает, что происходит сегодня на Донбассе, в Крыму», — заявил он в эфире телеканала «Дом». Кравчук отметил, что сначала необходимо «прекратить войну», а потом решать вопросы «продуктивно и по закону».

Ранее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Он считает, что им нужно изменить «минский формат» соглашений или выбрать другой, пишет «Национальная служба новостей». Однако Кремль считает недопустимым их изменение, не положив им конец, уточняет агентство Nation News. В итоге 22 апреля Путин пригласил президента Украины в Москву.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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