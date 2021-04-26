Экс-президент Украины призвал Зеленского не встречаться с Путиным

Кравчук призвал Зеленского не ехать «на поклон» к Путину Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Война на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский не должен ехать в Москву для переговоров. Об этом заявил экс-глава Украины Леонид Кравчук.

«Это что, на поклон ехать к Путину? Тот, кто предлагал, наверное, не очень соображает, что происходит сегодня на Донбассе, в Крыму», — заявил он в эфире телеканала «Дом». Кравчук отметил, что сначала необходимо «прекратить войну», а потом решать вопросы «продуктивно и по закону».

Ранее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Он считает, что им нужно изменить «минский формат» соглашений или выбрать другой, пишет «Национальная служба новостей». Однако Кремль считает недопустимым их изменение, не положив им конец, уточняет агентство Nation News. В итоге 22 апреля Путин пригласил президента Украины в Москву.