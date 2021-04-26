Эксперты рассказали, где лучше хранить сбережения

Весной финансовые учреждения начали предлагать специальные предложения по вкладам с повышенными ставками. Так, Россельхозбанк запустил акцию «Весеннее предложение», в рамках которой можно открыть вклад под 6,5% годовых. При этом средняя ставка по вкладам в других банках сейчас составляет порядка 4,5% годовых.
Как уточнили в Россельхозбанке, открыть вклад в рамках акции «Весеннее предложение» можно при наличии даже небольшой суммы — 10 тысяч рублей. Выплата процентов производится в конце срока вклада или в день досрочного востребования путем перечисления на счет вкладчика.
«Финансисты придерживаются мнения, что депозитные счета в банках подходят для сбережения денег даже в непростые времена. По прогнозам ряда аналитиков, именно сейчас стоит оперативно определиться с выбором банка для размещения вклада, ведь сбережения должны работать», — прокомментировали в пресс-службе банка.
Оформить вклад можно в любом офисе Россельхозбанка и с использованием системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк». Акция действует до 30 апреля 2021 года включительно.
Отметим, что АО «
— в национальной валюте страны;
— в валютах иностранных государств и в их рублевом эквиваленте;
— с возможностью периодического пополнения на фиксированные (нефиксированные) суммы или без такового;
— со снятием процентных накоплений в конце срока вклада или в период его действия (конкретные условия частичного снятия определяются условиями текущего вклада);
— с автоматической пролонгацией депозита по окончанию срока вклада (определяется договором) с ежемесячной капитализацией процентов или их периодическим отчислением на отдельные счета (снятием).
Офисы Россельхозбанка:
—Февральской революции, 15
— Сулимова, 59
— Кузнецова, 21
— Белореченская, 9\1
— Чайковского, 56
— Верхняя Пышма, пр. Успенский, 18 корп. 1
— Березовский, ул. Ленина, 41
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