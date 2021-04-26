Эксперты рассказали, где лучше хранить сбережения

Появились специальные предложения по вкладам с повышенными ставками Фото: Россельхозбанк

Весной финансовые учреждения начали предлагать специальные предложения по вкладам с повышенными ставками. Так, Россельхозбанк запустил акцию «Весеннее предложение», в рамках которой можно открыть вклад под 6,5% годовых. При этом средняя ставка по вкладам в других банках сейчас составляет порядка 4,5% годовых.

Как уточнили в Россельхозбанке, открыть вклад в рамках акции «Весеннее предложение» можно при наличии даже небольшой суммы — 10 тысяч рублей. Выплата процентов производится в конце срока вклада или в день досрочного востребования путем перечисления на счет вкладчика.

«Финансисты придерживаются мнения, что депозитные счета в банках подходят для сбережения денег даже в непростые времена. По прогнозам ряда аналитиков, именно сейчас стоит оперативно определиться с выбором банка для размещения вклада, ведь сбережения должны работать», — прокомментировали в пресс-службе банка.

Оформить вклад можно в любом офисе Россельхозбанка и с использованием системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк». Акция действует до 30 апреля 2021 года включительно.

Отметим, что АО « Россельхозбанк» входит в первую тройку в России по размеру филиальной сети. Также банк имеет представительства в Белоруссии, Казахстане, Армении и КНР. Финансовая организация является участником государственной системы страхования вкладов и на сегодняшний день она стабильно находится в первой десятке наиболее надежных банков. Устойчивое финансовое положение банка позволяет ему без каких-либо ограничений предоставлять клиентам депозиты:

— в национальной валюте страны;

— в валютах иностранных государств и в их рублевом эквиваленте;

— с возможностью периодического пополнения на фиксированные (нефиксированные) суммы или без такового;

— со снятием процентных накоплений в конце срока вклада или в период его действия (конкретные условия частичного снятия определяются условиями текущего вклада);

— с автоматической пролонгацией депозита по окончанию срока вклада (определяется договором) с ежемесячной капитализацией процентов или их периодическим отчислением на отдельные счета (снятием).

Офисы Россельхозбанка:

—Февральской революции, 15

— Сулимова, 59

— Кузнецова, 21

— Белореченская, 9\1

— Чайковского, 56

— Верхняя Пышма, пр. Успенский, 18 корп. 1

— Березовский, ул. Ленина, 41

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