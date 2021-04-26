Экс-полковника МВД осудили за взятку от криминального авторитета

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к восьми годам и трем месяцам колонии строгого режима бывшего полковника МВД Вадима Шавлохова. Силовик признан виновным в получении взятки от членов организованного преступного сообщества «главного киллера» РФ Аслана Гагиева (Джако).
«Как было установлено в суде, за 100 тысяч долларов Шавлохов передал участникам организованного преступного сообщества Аслана Гагиева письмо тогдашнего главы МВД Северной Осетии Артура Ахметханова, направленное министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, в котором раскрывались подробности деятельности данного ОПС», — передает «
В ноябре 2017 года Шавлохов уже был осужден по данному делу. Тогда за получение взятки и превышение должностных полномочий бывшего сотрудника МВД приговорили к девяти годам колонии. Но приговор позже отменили. Сам Шавлохов утверждал, что стал жертвой заговора.
Криминального авторитета Джако называют «главным киллером России». Преступник руководил группировкой из 55 человек, на счету которых убийства высокопоставленных чиновников и силовиков. Общее число жертв с момента образования ОПС в 2004 году достигло 60 человек. Суд над Галиевым начался в 2019 году.
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