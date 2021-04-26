Махонин отнял часть полномочий у главы своей администрации

Александр Смертин утратил статус члена избирательной комиссии Пермского края Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава администрации губернатора Пермского края Александр Смертин утратил статус члена региональной избирательной комиссии. Губернатор Дмитрий Махонин 26 апреля подписал соответствующий указ, который опубликован на портале правовой информации.

«Постановляю досрочно прекратить полномочия члена Избирательной комиссии Пермского края Смертина Александра Николаевича», — сказано в документе. Этим же указом на Смертина, как главу администрации губернатора, Махонин возложил контроль за поиском нового члена избиркома с правом решающего голоса.

URA.RU рассказывало, что Смертин в начале апреля был назначен руководителем администрации губернатора. С февраля 2020 года он занимал должность заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края. До этого он был секретарем крайизбиркома, но после перехода в администрацию сохранял статус члена избирательной комиссии с правом решающего голоса.