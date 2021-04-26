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Путин наградил медиков из ЯНАО

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Вручение государственных наград жителям Уральского Федерального Округа в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург , орден, награды, медали
20 апреля президент Владимир Путин подписал соответствующий указ Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Луки Крымского четверых медиков из ЯНАО за борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Награды удостоились врач «Ноябрьской Центральной городской больницы» Наталья Никончук, врач Наталья Самусенко и старшая медсестра Ирина Московская «Салехардской окружной клинической больницы», а также главный фельдшер «Надымской станции скорой медицинской помощи» Кирилл Алексеев. «Указ о награждении за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в документе на сайте правовой информации.

URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин наградил жителей ЯНАО медалями и орденами. Награды получили замруководителя управления Роспотребнадзора по ЯНАО Эльмира Харькова, ямальская шахматистка Александра Горячкина и преподаватель колледжа из Ноябрьска Ильяс Сибагатуллин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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