Новый Уренгой отметил 50-летний юбилей
На Ямале 6 сентября прошли масштабные праздничные мероприятия. Главным событием дня стало 50-летие газовой столицы — Нового Уренгоя.
Свой день рождения отметили еще два города: Надыму исполнилось 53 года, а Муравленко — 41 год. Знаменательные даты отпраздновали и отдаленные районы Ямала: Красноселькупскому району исполнилось 81 год, а Ямальскому — 95 лет. URA.RU подготовило фоторепортаж с праздничных мероприятий в муниципалитетах.
