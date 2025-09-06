06 сентября 2025

В ЯНАО за день прошло сразу пять масштабных праздников. Фоторепортаж

В ЯНАО пять муниципалитетов отметили юбилеи и дни рождения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый Уренгой отметил 50-летний юбилей
Новый Уренгой отметил 50-летний юбилей Фото:

На Ямале 6 сентября прошли масштабные праздничные мероприятия. Главным событием дня стало 50-летие газовой столицы — Нового Уренгоя.

Свой день рождения отметили еще два города: Надыму исполнилось 53 года, а Муравленко — 41 год. Знаменательные даты отпраздновали и отдаленные районы Ямала: Красноселькупскому району исполнилось 81 год, а Ямальскому — 95 лет. URA.RU подготовило фоторепортаж с праздничных мероприятий в муниципалитетах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Ямале 6 сентября прошли масштабные праздничные мероприятия. Главным событием дня стало 50-летие газовой столицы — Нового Уренгоя. Свой день рождения отметили еще два города: Надыму исполнилось 53 года, а Муравленко — 41 год. Знаменательные даты отпраздновали и отдаленные районы Ямала: Красноселькупскому району исполнилось 81 год, а Ямальскому — 95 лет. URA.RU подготовило фоторепортаж с праздничных мероприятий в муниципалитетах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...