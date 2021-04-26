Места для первоклассников в школах Екатеринбурга заканчиваются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родители будущих школьников Екатеринбурга, успевшие записать детей в первые классы, готовятся к новым проблемам с зачислением. С 6 июля в городе начнется вторая волна заявок, и льготники, имеющие приоритет, могут вытеснить из списков уже записанных детей. Такими опасениями с URA.RU поделились сами родители.

«В первую волну в классы не попали даже дети, живущие в домах напротив школ. Мест не хватает, директора говорят, что дополнительно первые классы открывать не будут. А в июле начнется вторая волна, придет новая партия льготников. Тогда все вылетим из списков — даже те, кто успел занять место в первую волну», — рассказали горожане, не сумевшие записать детей, в частности, в гимназию №176. Сейчас родители вынуждены подбирать школы в отдаленных районах города, где еще есть свободные места.

В департаменте образования Екатеринбурга сообщили URA.RU, что дети из льготных категорий действительно могут двигать очередь, поэтому родителям советуют уже сейчас нести документы в школы со свободными местами. «Если родитель понимает, что не попадает в квоту в одной школе, он может подать заявление в другую школу по территориальной привязке, не дожидаясь 6 июля», — сказала пресс-секретарь ведомства Екатерина Катыхина.

Дополнительные классы будут открыты только в случае острой необходимости, добавила она. Решения об этом принимаются индивидуально и лишь тогда, когда в школе есть свободные помещения.

Ранее на нехватку мест жаловались родители учеников престижной гимназии №13 в Екатеринбурге. Руководство предлагало перевести часть школьников на учебу во вторую смену. Проблемы гимназии связывали со сносом школы №40, откуда детей «расселили» по соседним учреждениям. Мэр города Алексей Орлов обещал построить новое здание школы к 2023 году.