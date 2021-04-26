В деле о подмене уральских детей могут назначить новую экспертизу

Суд может назначить новую экспертизу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В деле о подмене детей в кизильском роддоме Челябинской области суд может назначить новую экспертизу. Об этом URA.RU сообщил правозащитник Вячеслав Курилин, представляющий интересы истцов. 27 апреля суд приступил к рассмотрению дел.

«Сегодня прошли предварительные заседания, в рамках которого мы приобщили к делу личные медкарты обоих девушек. Архивы медучреждения хранятся всего 25 лет и очень хорошо, что в семьях сохранили документы», — рассказал URA.RU Курилин.

Правозащитник добавил, что следующие заседания назначены на 18 мая, в рамках которых будет произведен опрос свидетелей. «Существует вероятность назначения судом повторной экспертизы, так как имеющаяся не является судебной. Эксперты, которые выдавали заключение, не были предупреждены об уголовной ответственности», — уточнил URA.RU Курилин.

В Кизильском райсуде идут параллельно два процесса. В одном истцом выступает Василя Баймурзина, во втором Валентина Баулина. Обе женщины 38 лет назад родили в местном роддоме дочек. Дочки были не похожи на родителей, и возникли подозрения о подмене. Много лет спустя семьям удалось встретиться, договориться и провести ДНК-тест.

Результаты, озвученные в эфире ток-шоу «ДНК», подтвердили, что матери воспитывали чужих детей. Женщины подали в суд, требуя компенсацию в суммарном размере 40 миллионов рублей.