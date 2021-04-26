26 апреля 2021
25 апреля 2021

В деле о подмене уральских детей могут назначить новую экспертизу

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение подарков роженицам в перинатальном центре. Челябинск, роддом, перинатальный центр, дубровский борис
Суд может назначить новую экспертизу Фото:

В деле о подмене детей в кизильском роддоме Челябинской области суд может назначить новую экспертизу. Об этом URA.RU сообщил правозащитник Вячеслав Курилин, представляющий интересы истцов. 27 апреля суд приступил к рассмотрению дел.

«Сегодня прошли предварительные заседания, в рамках которого мы приобщили к делу личные медкарты обоих девушек. Архивы медучреждения хранятся всего 25 лет и очень хорошо, что в семьях сохранили документы», — рассказал URA.RU Курилин.

Правозащитник добавил, что следующие заседания назначены на 18 мая, в рамках которых будет произведен опрос свидетелей. «Существует вероятность назначения судом повторной экспертизы, так как имеющаяся не является судебной. Эксперты, которые выдавали заключение, не были предупреждены об уголовной ответственности», — уточнил URA.RU Курилин.

В Кизильском райсуде идут параллельно два процесса. В одном истцом выступает Василя Баймурзина, во втором Валентина Баулина. Обе женщины 38 лет назад родили в местном роддоме дочек. Дочки были не похожи на родителей, и возникли подозрения о подмене. Много лет спустя семьям удалось встретиться, договориться и провести ДНК-тест.

Результаты, озвученные в эфире ток-шоу «ДНК», подтвердили, что матери воспитывали чужих детей. Женщины подали в суд, требуя компенсацию в суммарном размере 40 миллионов рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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