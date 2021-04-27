В России отберут боксеров, способных удивить Европу. Полсотни регионов представили своих кандидатов

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В чемпионате участвуют 219 боксеров Фото:

В подмосковном Серпухове 26 апреля стартовал молодежный чемпионат России по боксу среди юниоров 19-22 лет. В соревнованиях принимают участие 219 спортсменов из 53 регионов страны. Победители турнира получат право на участие в юниорском первенстве Европы по боксу, которое пройдет в июне в Италии.

Больше всего боксеров на чемпионате представляют Москву — 27 участников, соообщили в пресс-службе Федерации бокса России. «Вторая строчка в рейтинге у Санкт-Петербурга — 22 лучших спортсмена из этого региона выступят на чемпионате страны. Третье место досталось республике Дагестан, которая привезла на чемпионат 18 спортсменов. Четвертая строчка за Московской областью — 15 спортсменов, пятая — у Краснодарского края, от которого выступят девять боксеров», — добавили в спортивной организации. В числе участников соревнований чемпионы России по боксу среди мужчин Джамбулат Бижамов (до 75 кг) и Всеволод Шумков (до 57 кг).

В официальной церемонии открытия соревнований участвовал генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев и непобежденный российский боксер-профессионал, уроженец Серпухова Федор Чудинов. Также на открытии выступила певица Миа Бойка. До 30 апреля будут идти предварительные поединки чемпионата, 1 мая состоятся полуфинальные бои, 2 мая — финальные.

Призовой фонд молодежного турнира составит 17,5 млн рублей. Обладатели бронзовых медалей первенства получат по 125 тысяч рублей, серебряных — по 250 тысяч рублей. Победителям организаторы подарят 350 тысяч рублей и ключи от новых автомобилей.

Чемпионат продлится до 2 мая
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В церемонии открытия участвовал генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев (второй слева)
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Призовой фонд молодежного турнира составит 17,5 млн рублей
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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