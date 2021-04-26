В ХМАО увольняют директора театра после коррупционного скандала

Решение об увольнении директора СМДТ Тамары Лычкатой будет принято на заседании правительства ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ХМАО планируют освободить от должности директора сургутского музыкально-драматического театра Тамару Лычкатую. Проект постановления опубликован в материалах к заседанию окружного правительства.

«Проектом предлагается прекратить полномочия директора учреждения Лычкатой Тамары Никифоровны 27 апреля 2021 года», — говорится в самом документе. Там также указано, что Лычкатой предусмотрена выплата трехмесячного содержания.

В этом же документе говорится о том, что на пост директора театра назначается Светлана Астраханцева. Она занимала пост главного балетмейстера центра досуга и творчества «Камертон» компании «Газпром трансгаз Сургут». Директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов и сама Лычкатая не ответили на телефонные звонки журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в здании СМДТ 23 апреля проходили обыски с участием ОМОН. Замдиректора театра Александр Лычкатый, который приходится племянником руководителю учреждения, подозревается в получении взятки.