Юморист Андрей Рожков приехал в Курган на соревнования по дзюдо (архивное фото) Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU

Звезда «Уральских пельменей», вице-президент Федерации дзюдо Урала и Западной Сибири Андрей Рожков 27 апреля посетил Курган. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Рожков приехал в Курган на открытие первенства Уральского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет. «Я сам в юности занимался дзюдо, это замечательный вид спорта. Сейчас в жизни я часто встречаю успешных людей — бизнесменов, политиков, медиков, которые занимались борьбой дзюдо», — цитирует Рожкова пресс-служба правительства Курганской области.

В первенстве участвуют около 400 уральских спортсменов. Соревнования завершатся 28 апреля.

Рожков является кандидатом спорта по дзюдо и самбо. В январе юморист заявил, что из-за отсутствия корпоративов в пандемию коронавируса начал заниматься заливкой катков за деньги.

Андрей Рожков (третий слева) приехал в Курган 27 апреля Фото: Управление по физической культуре и спорту Курганской области