26 апреля 2021

Звезда «Уральских пельменей» открыл в Кургане первенство по дзюдо. Фото

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Мастер-класс по дзюдо от Андрея Рожкова для волонтеров турнира «Большой шлем» в Академии единоборств РМК. Екатеринбург, рожков андрей
Юморист Андрей Рожков приехал в Курган на соревнования по дзюдо (архивное фото) Фото:

Звезда «Уральских пельменей», вице-президент Федерации дзюдо Урала и Западной Сибири Андрей Рожков 27 апреля посетил Курган. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Рожков приехал в Курган на открытие первенства Уральского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет. «Я сам в юности занимался дзюдо, это замечательный вид спорта. Сейчас в жизни я часто встречаю успешных людей — бизнесменов, политиков, медиков, которые занимались борьбой дзюдо», — цитирует Рожкова пресс-служба правительства Курганской области.

В первенстве участвуют около 400 уральских спортсменов. Соревнования завершатся 28 апреля.

Рожков является кандидатом спорта по дзюдо и самбо. В январе юморист заявил, что из-за отсутствия корпоративов в пандемию коронавируса начал заниматься заливкой катков за деньги.

Андрей Рожков (третий слева) приехал в Курган 27 апреля
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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